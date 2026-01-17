В США не верят в возможность Дании защитить Гренландию

Территорию Гренландии может контролировать только тот, кто может ее защитить, а Дания слишком мала и слаба для этого.

Об этом Fox News заявил советник президента США по внутренней безопасности, замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер.

Он также заявил, что принцип, согласно которому право контроля над территорией определяется способностью ее защищать, существует уже около 500 лет. Дания, по его утверждению, является «крошечной» страной с «крошечной» армией.

«Дания — это крошечная страна с крошечной экономикой и крошечной армией. Они не могут защитить Гренландию. Они не могут контролировать территорию Гренландии», — сказал Миллер.