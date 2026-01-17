Стартовала аккредитация для СМИ на WUF13

Начался приём заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации (СМИ) для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), являющегося крупнейшей международной конференцией по устойчивому градостроительству.

Мероприятие, которое пройдёт с 17 по 22 мая 2026 года в Баку, соберутся лидеры стран и ведущие эксперты для обсуждения проблем жилищного обеспечения около 3 млрд. человек по всему миру.

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) организована Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) совместно с правительством Азербайджанской Республики и посвящена теме «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты».

На мероприятии соберутся главы государств, министры, мэры городов, эксперты по градостроительству и представители частного сектора для обсуждения роли городов в формировании решений по обеспечению достойного жилья, инклюзивности и климатической устойчивости.

Участвуя на мероприятии WUF13, представители СМИ получат уникальную возможность стать частью глобальных дискуссий по формированию будущего городов и населённых пунктов, которые пройдут на самом высоком уровне.

В течение шести дней, WUF13 станет площадкой для проведения сотни мероприятий, включая церемонии открытия и закрытия, ассамблеи, специальные сессии, круглые столы и масштабную выставку «Urban Expo». Работе форума будет предшествовать заседание высокого уровня по Новой городской повестке ООН.

Медиа-аккредитация предназначена исключительно для СМИ, официально зарегистрированных в государствах-членах ООН, и осуществляется только через официальную онлайн-систему регистрации UN-Habitat https://events.unhabitat.org/ .