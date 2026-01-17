Fitch: Мирные договоренности с Азербайджаном позитивно влияют на прогнозы по экономике Армении

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по Армении со стабильного на позитивный, оставив рейтинг на уровне BB-.

Как отмечается в сообщении агентства, мирные договоренности с Азербайджаном, достигнутые при поддержке США, значительно сокращают краткосрочные риски эскалации, но сохраняется неопределенность относительно завершения мирных переговоров в связи со скорыми парламентскими выборами и возможным референдумом по изменениям в Конституции.

Также отмечается улучшение отношений с Турцией и начало торговли с Азербайджаном и через его территорию.

На это изменение отреагировал премьер-министр Никол Пашинян: "Это не просто изменение, а экспертное подтверждение того факта, что экономическая политика Армении и ее институциональная стабильность приобретают на мировых рынках качественно новый вес. Это заявка на доверие с учетом экономической устойчивости и политической воли нашей страны", - заявил премьер.

Что касается экономических факторов, Fitch отмечает, что в 2025 году дефицит бюджета составил около 5,0% ВВП – меньше, чем изначально ожидавшиеся 5,5%, но значительно выше, чем средний показатель в группе стран с рейтингом BB (3,0%). По плану бюджета на 2026 год дефицит сократится до 4,5% ВВП, в том числе за счет сокращения расходов на оборону (с 6,8% до 4,7% ВВП).

По оценке Fitch, по итогам 2025 года долг правительства составил 50.1% ВВП, что ниже среднего уровня по странам группы "BB" (53.6%). По оценке агентства, ВВП Армении в 2025 году вырос на 5,5% и постепенно замедляется (по сравнению со средним ростом в 8,9% в 2022-24 годах в связи с притоком капитала и мигрантов из России).

Ожидается сохранение темпов роста свыше 5% в 2026-2027 годах в связи с активностью в секторе услуг и открытием Амулсарского рудника, который, по оценке МВФ, будет обеспечивать рост ВВП страны на 1,25% в год в 2026-2027 годах.

Источник: Sputnik