Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный рейтинг паспортов мира по свободе безвизовых передвижений в 2025 году.

Рейтинг, охватывающий 199 паспортов мира, составлен на основе эксклюзивных данных Timatic (система предоставления информации о визах и иммиграционных требованиях) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и ранжирует все паспорта мира по количеству стран, которые их обладатели могут посещать без предварительного получения визы.

Согласно обновленному по состоянию на октябрь 2025 года Индексу паспортов мира от компании Henley & Partners, Сингапур в очередной раз возглавил список самых мощных паспортов, обеспечивая безвизовый доступ в 193 из 227 направлений.

В обновленном рейтинге Азербайджан занимает 72 строчку. Число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз или с упрощенным въездом, составляет 71 - со списком этих стран можно ознакомиться ниже; страны, для посещения которых гражданам Азербайджана не требуются визы, отмечены в нижеприведенном списке галочкой.

