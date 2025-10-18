Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз через месяц, а, может, в следующем году. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Deutsche Welle*.

По словам министра, в Армении принят закон, обязывающий правительство страны стремиться к вступлению в Европейский Союз.

"Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а, может быть, в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но, как я уже сказал, это наша официальная политика", – сказал Мирзоян.

При этом, как отметил министр, Армения работает с Европейским Союзом и уже значительно углубила с ним двусторонние отношения. Есть Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA, подписано в 2017 г. при правлении Сержа Саргсяна – ред.), стороны начали процесс упрощения визового режима. С точки зрения главы МИД Армении, этот процесс идет вполне успешно.

Кроме того, по его словам, Ереван и Брюссель ведут переговоры по поводу нескольких новых документов и завершили работу над новой программой партнерства. Ее подпишут максимум в течение ближайших трех месяцев.

"Граждане Армении требуют от нас идти вперед. Мы слышим от них некоторую критику по поводу возможных задержек и долгих процедур", – заметил Мирзоян.

На вопрос, как скоро стороны договорятся о безвизовом режиме, глава внешнеполитического ведомства Армении ответил, что это сложно прогнозировать. Вместе с тем, по его оценкам, от года до двух лет – реалистичный срок.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страну могут не принять в Евросоюз даже в случае соответствия европейским стандартам.

Дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС начались после того, как 26 марта 2025 года парламент одобрил законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. При этом ЕС не предлагал Армении членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.

Пашинян уточнил, что законопроект не означает автоматического вступления в ЕС, так как такое решение должно быть вынесено на референдум. Однако премьер признался, что через 20 лет видит страну частью Евросоюза.

