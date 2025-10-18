 Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

First News Media12:56 - Сегодня
Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз через месяц, а, может, в следующем году. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Deutsche Welle*.

По словам министра, в Армении принят закон, обязывающий правительство страны стремиться к вступлению в Европейский Союз.

"Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а, может быть, в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но, как я уже сказал, это наша официальная политика", – сказал Мирзоян.

При этом, как отметил министр, Армения работает с Европейским Союзом и уже значительно углубила с ним двусторонние отношения. Есть Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA, подписано в 2017 г. при правлении Сержа Саргсяна – ред.), стороны начали процесс упрощения визового режима. С точки зрения главы МИД Армении, этот процесс идет вполне успешно.

Кроме того, по его словам, Ереван и Брюссель ведут переговоры по поводу нескольких новых документов и завершили работу над новой программой партнерства. Ее подпишут максимум в течение ближайших трех месяцев.

"Граждане Армении требуют от нас идти вперед. Мы слышим от них некоторую критику по поводу возможных задержек и долгих процедур", – заметил Мирзоян.

На вопрос, как скоро стороны договорятся о безвизовом режиме, глава внешнеполитического ведомства Армении ответил, что это сложно прогнозировать. Вместе с тем, по его оценкам, от года до двух лет – реалистичный срок.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страну могут не принять в Евросоюз даже в случае соответствия европейским стандартам.

Дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС начались после того, как 26 марта 2025 года парламент одобрил законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. При этом ЕС не предлагал Армении членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.

Пашинян уточнил, что законопроект не означает автоматического вступления в ЕС, так как такое решение должно быть вынесено на референдум. Однако премьер признался, что через 20 лет видит страну частью Евросоюза.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
237

Актуально

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Xроника

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии административного офиса посольства ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Отношения Казахстана с Азербайджаном - пример братства и ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Армения

Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

В Армении задержан экс-мэр Иджевана и его сын

Пашинян усилит атаки на оппонентов и Церковь: СМИ о планах власти

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Ереване известного адвоката задержали во время заседания - ОБНОВЛЕНО

Организатор покушения на Пашиняна получил два года тюрьмы

Пашинян усилит атаки на оппонентов и Церковь: СМИ о планах власти

Пашинян вновь упрекнул экс-президентов Армении

Последние новости

Антимонархисты требуют суда над британским принцем Эндрю

Сегодня, 15:41

Какой будет погода в воскресенье?

Сегодня, 15:35

Иран сообщил ООН о прекращении действия резолюции по ядерной сделке

Сегодня, 15:31

На похоронах экс-премьера Кении пострадали сотни человек

Сегодня, 15:27

Спасательная операция в Баку: юношу извлекли из подъемника в магазине - ВИДЕО

Сегодня, 15:21

МИД Румынии: «Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами»

Сегодня, 15:12

В Баку грузовик загорелся прямо на дороге

Сегодня, 15:02

В Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции

Сегодня, 14:47

В Китае девять влиятельных военных лишены званий и исключены из Компартии

Сегодня, 14:31

В Сабирабадском районе человек утонул в водоканале

Сегодня, 14:15

Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

Сегодня, 14:07

Министерство нацобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Сегодня, 13:57

Скончался житель Загаталы, выживший в авиакатастрофе AZAL

Сегодня, 13:47

СМИ: Трамп на встрече с Зеленским был жестким

Сегодня, 13:43

Всемирная туристская организация объявила Хыналыг «Лучшим туристическим селом»

Сегодня, 13:27

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии

Сегодня, 13:19

Афганистан и Пакистан анонсировали мирные переговоры

Сегодня, 13:11

Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

Сегодня, 12:56

В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

Сегодня, 12:41

Президент Ильхам Алиев: Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

Сегодня, 12:25
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10