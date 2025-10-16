Минобороны о задержании начальника Центрального военного санатория - ОБНОВЛЕНО

В результате мероприятий, проведенных Министерством обороны, было установлено, что начальник Дома отдыха Министерства, майор Ильхам Гаквердиев, допустил нарушение закона.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Для проведения соответствующих следственных действий, правовой оценки инцидента и принятия мер в рамках закона материалы расследования были направлены в Военную прокуратуру.

В отношении Ильхама Гаквердиева в Следственном управлении Военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 311 Уголовного кодекса (получение взятки).

