Минобороны о задержании начальника Центрального военного санатория - ОБНОВЛЕНО
В результате мероприятий, проведенных Министерством обороны, было установлено, что начальник Дома отдыха Министерства, майор Ильхам Гаквердиев, допустил нарушение закона.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Для проведения соответствующих следственных действий, правовой оценки инцидента и принятия мер в рамках закона материалы расследования были направлены в Военную прокуратуру.
В отношении Ильхама Гаквердиева в Следственном управлении Военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 311 Уголовного кодекса (получение взятки).
20:00
Задержан начальник Центрального военного санатория министерства обороны майор Ильхам Хагвердиев.
Как сообщает Trend со ссылкой на Военную прокуратуру Азербайджана, И.Хагвердиев обвиняется в коррупции.
"В Следственном управлении Военной прокуратуры в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 311 УК АР (получение взятки). В настоящее время представление в его отношении рассматривается в суде", - отмечается в сообщении.