Прерванные жизни: Кого Азербайджан потерял в 2025 году - ФОТО

В 2025 году Азербайджан простился с людьми, чья деятельность была связана с культурой, наукой, искусством, общественной, медийной жизнью и не только.

Их знали, их любили, о них говорили, за их работами следили тысячи людей. В этом материале - имена тех, кого Азербайджан потерял в уходящем году, и краткое напоминание о том, каким был их путь.

5 января не стало известного азербайджанского актёра, телеведущего и сценариста Азера Бахшалиева, который получил широкую известность благодаря ролям, в том числе образу Аксакала в проекте Bozbash Pictures. Он скончался в возрасте 39 лет после долгой борьбы с почечной недостаточностью и осложнений, включая перенесённый инсульт в последние дни жизни.

15 января, в день своего 45-летия, не стало актрисы Чимназ Султановой, которая получила известность благодаря роли Ларисы в популярном азербайджанском телесериале «Vicdan haqqı» и скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

17 января скончалась Зарифа Гамзаева, доктор генетики и профилактической медицины, основатель и президент компании Gazelli Group и один из ключевых акционерoв Premium Bank. Она ушла из жизни после тяжёлой болезни – З.Гамзаева была яркой фигурой в деловой и медицинской среде страны.

18 января скончался руководитель Azərsun Holding Абдулбари Гозал, известный азербайджанский предприниматель, награжденный орденом «Шохрат» и медалью «Терегги» за значительный вклад в развитие экономики Азербайджана. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни.

20 января скончался заслуженный артист Азербайджана, актёр Мовсум Гусейнов. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни. За свою творческую карьеру М.Гусейнов работал в Сумгайытском государственном музыкально‑драматическом театре, Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии и Бакинском муниципальном театре.

12 февраля на 77‑м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана, архитектор‑монументалист и художник Шамиль Буксаев. Он был членом Союза художников Азербайджана с 1979 года и специализировался на монументальной живописи, дизайне и архитектуре. Среди его работ - мозаика в Спортивно‑концертном комплексе имени Гейдара Алиева, роспись Музея ковров в Губе и памятник поэту Фикрету Годжа.

28 февраля не стало известного философа и культуролога, доктора философских наук, профессора Ниязи Мехди, скончавшегося после осложнений, возникших в ходе и после операции на сердце, на 75‑м году жизни. Ниязи Мехди был одним из заметных представителей современной философской мысли в Азербайджане, многолетним автором публицистических и научных работ по философии, литературе и культуре.

3 марта не стало профессора Рафика Аскерова, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук и руководителя кафедры анатомии человека и медицинской терминологии Азербайджанского медицинского университета. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни, оставив значительный след в медицинской науке страны.

9 марта скончался известный азербайджанский ресторатор Эйваз Гусейнов. Ему было 45 лет. В последние годы он боролся с тяжёлым заболеванием - аденокарциномой поджелудочной железы. Э.Гусейнов был хорошо известен в ресторанной среде и внёс заметный вклад в развитие гастрономической культуры страны.

12 марта не стало народной артистки Азербайджана, выдающейся балерины, педагога и балетмейстера Тамиллы Ширалиевой. Она ушла из жизни в возрасте 78 лет - причиной смерти стало кровоизлияние в мозг; в последние годы артистка также страдала от сахарного диабета и проблем с почками. Т.Ширалиева долгое время была одной из ведущих солисток Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и внесла значительный вклад в развитие балетного искусства страны.

16 марта скончался известный актёр и режиссёр, народный артист Азербайджана Энвер Гасанов. Ему было 75 лет - он ушёл из жизни после продолжительной болезни. За свою карьеру Э.Гасанов снялся во множестве фильмов, в числе которых «Uşaqlığın son gecəsi», «Bəyin oğurlanması», «Babək», сыграв заметные роли в национальном кинематографе страны.

16 марта скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана Зиядхан Алиев. Он умер на 77‑м году, оставив значительный след как исследователь азербайджанского изобразительного искусства и автор множества научных и публицистических работ. В разные годы З.Алиев работал в Азербайджанском государственном музее искусств, руководил отделом «Западноевропейского и русского искусства» и внёс вклад в изучение эволюции художественных направлений в стране.

17 марта на 79‑м году жизни скончался азербайджанский художник Нагдали Халилов. Он окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде и Тбилисскую государственную академию художеств, а с 1984 года являлся членом Союза художников Азербайджана.

8 апреля скончался выдающийся педагог и учёный Азизага Гулиев, один из основателей азербайджанской школы сценической речи и преподаватель с многолетним стажем. Он более пяти десятилетий занимался подготовкой актёров и режиссёров, внёс значительный вклад в развитие сценической культуры страны.

28 апреля скончался заслуженный архитектор Азербайджана Джамаледдин Гадиров, оставивший заметный след в архитектурном облике страны, работая над проектами реставрации мечети Мухаммеда в «Ичеришехере», зданием Фонда Гейдара Алиева и образовательным комплексом имени Гейдара Алиева.

28 апреля скончался актёр Азербайджанского государственного академического музыкального театра Мойла Мирзалиев. Он ушёл из жизни в возрасте 66 лет после тяжёлого заболевания, осложнениями которого стали паралич и длительное пребывание в реанимации - актёр несколько недель находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких после операции и боролся за жизнь до последних дней.

30 апреля ушёл из жизни народный художник Азербайджана Рафис Исмаилов – он скончался на 86‑м году жизни после продолжительной тяжёлой болезни. Р.Исмаилов работал художником‑постановщиком на киностудии «Азербайджанфильм», участвовал в оформлении многочисленных фильмов и театральных постановок, а также занимался иллюстрированием литературных произведений.

25 мая на 70‑м году жизни скончался заслуженный работник культуры, известный фотограф и оператор Бабек Гулиев. Он долгое время работал в системе Министерства культуры, был руководителем видео‑фотостудии при Научно‑методическом центре и сотрудником киностудии «Азербайджанфильм», а также работал фотокорреспондентом в Министерстве обороны и в прифронтовых зонах. Б.Гулиев являлся ветераном Карабахской войны.

4 июня на 87‑м году жизни не стало заслуженного журналиста Ильяса Адыгезялли, который долгие годы работал в радиожурналистике и СМИ Азербайджана, оставаясь заметной фигурой в медийном пространстве.

1 августа не стало народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева - мастер мугама и педагог умер на 88‑м году жизни после продолжительной болезни. За десятилетия творческой деятельности он внёс значительный вклад в развитие и сохранение традиционной азербайджанской музыкальной школы, преподавал и был удостоен ряда высоких государственных наград.

3 августа скончался народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев. Он ушёл из жизни на 82‑м году, оставив значительное наследие как писатель, прозаик, драматург, литературный критик и исследователь, доктор филологических наук и профессор. Э.Эфендиев был членом Союза писателей Азербайджана, народным писателем Азербайджана и кавалером ордена «Истиглал» за вклад в литературу и культуру.

16 августа ушёл из жизни заслуженный деятель искусств Азербайджана, член Союза писателей Азербайджана Видади Бабанлы. Ему было 98 лет; он оставил богатое литературное наследие как писатель, драматург, поэт и переводчик.

8 сентября ушёл из жизни народный художник Азербайджана Назим Бейкишиев, работавший художником‑постановщиком и главным художником в ведущих театрах страны, включая Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр и Азербайджанский государственный театр юного зрителя.

13 сентября не стало народного артиста Азербайджана Гаджи Мурада Ягизарова - лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Шохрат» ушёл из жизни в Германии после продолжительной болезни в возрасте 86 лет. За десятилетия творческой деятельности он сыграл множество ролей в театре и кино, оставив заметный след в истории азербайджанского искусства.

29 сентября не стало заслуженного артиста Азербайджана Джабира Иманова. 49‑летний актёр и участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» скончался после внезапного сердечного приступа во время занятий в спортзале. Джабир Иманов также широко был известен как актёр театра КВН «Планета Парни из Баку» и основатель собственного бренда «By Jaba».

3 октября ушёл из жизни бывший министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев. Ему было 75 лет; он скончался в своём доме в посёлке Шувелян Хазарского района Баку. О.Ширалиев был министром здравоохранения с 2005 года по 2021 год, за вклад в развитие здравоохранения страны он награждён орденом «Шохрат».

9 октября ушла из жизни народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы. Ей было 89 лет, она была известна как актриса театра и кино, мастер художественного чтения и дубляжа, озвучившая более 200 персонажей и сыгравшая значительные роли на сцене и в фильмах.

13 октября не стало азербайджанского поэта Элисамида Кура (Джафарли). Он ушёл из жизни в возрасте 71 года после продолжительной болезни – член Союза писателей Азербайджана был активным участником литературной жизни страны.

15 октября на 79‑м году жизни ушёл из жизни народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев. Он был выдающимся таристом, педагогом и лауреатом Государственной премии, внёс вклад в развитие традиционной музыкальной культуры страны.

16 октября не стало заслуженного артиста Азербайджана Рашада Бахтиярова, ушедшего из жизни в возрасте 46 лет после продолжительной болезни. Р.Бахтияров был актёром Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и снимался в телесериалах.

21 октября ушёл из жизни азербайджанский рэпер Рашадат Алиев, известной на местной музыкальной сцене под сценическим псевдонимом Qəza Boss; по сообщениям коллег и пользователей социальных сетей, рэпер погиб в ходе российско‑украинского конфликта.

30 октября в результате дорожно‑транспортного происшествия в Баку трагически погибла азербайджанская певица Влада Ахундова. Ей было 37 лет - она находилась в автомобиле, когда на припаркованную машину совершил наезд другой автомобиль, и скончалась на месте от полученных травм. В.Ахундова была известна участием в музыкальном шоу «Голос Азербайджана» и выступлениями на эстрадной сцене страны.

6 ноября ушёл из жизни заслуженный артист Азербайджана Вахид Алиев. Ему было 73 года, он скончался после продолжительной болезни. Вахид Алиев долгие годы работал актёром Азербайджанского государственного театра юного зрителя, сыграв множество ярких и запоминающихся ролей на сцене и в кино.

13 ноября не стало известного азербайджанского журналиста Эмина Ибрагимова. Он погиб в результате дорожно‑транспортного происшествия в Турции, где находился по служебным делам, и ушёл из жизни в расцвете профессиональной карьеры. Э.Ибрагимов был широко известен как корреспондент телеканала Euronews и один из заметных представителей азербайджанской журналистики.

19 ноября ушла из жизни народная артистка Азербайджана Роза Джалилова. Она скончалась на 97‑м году жизни — известная танцовщица, хореограф‑балетмейстер и педагог, которая начинала творческий путь в балетной труппе Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова, затем более 30 лет выступала и руководила коллективами, представляя национальные танцы и мировую хореографию на международных сценах,

22 ноября ушёл из жизни заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов. Он был актёром Шушинского государственного музыкального драматического театра и скончался после продолжительной болезни.

