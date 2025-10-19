США и Израиль собирают подписи для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Спикеры Палаты представителей Конгресса США и Кнессета (израильский парламент) Майк Джонсон и Амир Охана собирают подписи своих коллег в других странах мира для выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году.

"Я полагаю, что он [Трамп] заслуживает Нобелевской премии мира. На самом деле мы со спикером Кнессета Оханой объединили усилия для того, что собрать как можно больше подписей других спикеров и глав парламентов свободного мира за выдвижение президента Трампа на следующую премию мира. Он как никто ее заслуживает", - сказал Джонсон в интервью телеканалу Fox News.

Источник: ТАСС