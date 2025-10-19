В Баку состоялась церемония награждения Лиги наций по футболу среди ампутантов

В Баку после завершения игр группы C Лиги наций по футболу среди ампутантов состоялась церемония закрытия турнира и награждения призеров.

Как передает 1news.az со ссылкой на местные СМИ, в церемонии приняли участие президент Европейской федерации футбола среди ампутантов Матеуш Видлак, председатель правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, представители стран, соревнующихся в группе C, и другие официальные гости.

Эдди Негерс из Нидерландов был признан лучшим вратарем турнира, Санан Гаджиев из сборной Азербайджана - лучшим игроком группы C, а Дмитро Шегелеский из Украины - лучшим молодым игроком.

Бен Маман, член сборной Израиля и лучший бомбардир турнира, получил специальный приз.

Сборная Украины, набравшая 9 очков, была награждена кубком и золотыми медалями. Команде Израиля (8 очков), были вручены серебряные награды, а коллектив Азербайджана, имеющей в активе 7 очков, - бронзовые.

Напомним, что в группе C наша сборная обыграла Бельгию со счетом 3:0 и Нидерланды - 1:0, сыграла нулевую вничью с Израилем и уступила Украине - 1:3.