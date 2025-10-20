 Итальянская пресса широко осветила официальный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Итальянская пресса широко осветила официальный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан - ФОТО

First News Media16:50 - Сегодня
Ведущие итальянские медиа уделили особое внимание официальному визиту Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Святой Престол.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материалах, опубликованных в Giornale Diplomatico, Notizie Geopolitiche, il Domani d`Italia, Gazzetta Diplomatica, Kmetro0, il Denaro, Radio Studio90 Italia, Tele Citta, MSN и ZaZoom, сообщается, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева провела в рамках визита ряд важных встреч и приняла участие в мероприятиях.

Отмечается, что на встрече Первого вице-президента Азербайджана с Папой Римским Львом XIV было подчеркнуто значительное развитие отношений между нашей страной и Ватиканом. На встрече была предоставлена информация о деятельности Католической церкви Святого Престола в Азербайджане и подготовительной работе, проводимой в связи со строительством второй католической церкви. Лев XIV отметил, что это сотрудничество придало огромный импульс межрелигиозному и межцивилизационному диалогу.

На встрече Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином было выражено удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений.

Пьетро Паролин расценил строительство второй католической церкви в Баку как радостное событие, подчеркнув, что это свидетельство заботы и уважения, проявляемых в Азербайджане ко всем религиям. Государственный секретарь Ватикана поздравил нашу страну с парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, заявив, что Ватикан однозначно поддерживает установление мира в регионе.

В статьях сообщается, что в рамках визита Первый вице-президент Азербайджана и члены ее семьи приняли участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы, реализованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и ознакомились с проведенными реставрационными работами. Отмечается, что проект реставрации катакомб является новым этапом в долгосрочном сотрудничестве Ватикана и Азербайджана.

Отмечается, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева также встретилась с архипресвитером Базилики Святого Павла кардиналом Джеймсом Харви и ознакомилась с ходом реставрационных и строительных работ, проводимых в базилике при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Сообщается, что Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с лабораториями молекулярной генетики и клинической диагностики крупнейшей в Европе педиатрической больницы Bambino Gesu, встретилась с президентом губернаторства Государства-города Ватикан, монахиней Рафаэллой Петрини, вместе с ней приняла участие в церемонии посадки деревьев в садах Ватикана.

Кроме того, подчеркивается, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами, проведенными в Базилике Святого Петра в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева, посетила Апостольскую библиотеку и Ватиканский апостольский архив, а также совместно с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином приняла участие в официальном открытии административного офиса посольства Азербайджана при Святом Престоле.

