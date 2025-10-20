Каллас: Главы МИД ЕС не пришли к согласию по новому пакету санкций против России

Главы МИД государств - членов Евросоюза не достигли соглашения по 19-му пакету антироссийских санкций, тема будет обсуждаться на саммите сообщества 23-24 октября.

Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

«Мы рассмотрели санкции. Эта тема будет обсуждаться позднее на текущей неделе», - сказала она.

Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций против России предложила ввести рестрикции в отношении 45 российских и зарубежных компаний, сообщила председатель Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании российских активов на нужды Украины. При этом визовые ограничения, о возможности введения которых ранее сообщали западные СМИ, упомянуты не были. Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ЕК предложила ускорить отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России к 1 января 2027 года.

Источник: ТАСС