Google и Apple рекомендовали сотрудникам с визами не покидать США

Американские компании Google и Apple посоветовали некоторым сотрудникам, находящимся в США по визам H-1B и других типов не покидать пределы страны в связи с задержками в работе консульств.

Об этом сообщает Business Insider.

Юридические консультанты обеих компаний отправили письма сотрудникам, которым требуется штамп визы для возвращения в США, с предупреждением не покидать страну, так как процесс получения визы занимает больше времени, чем обычно, согласно копиям меморандумов, с которыми ознакомился Business Insider.

В одном из посланий, которые направили сотрудникам Google, говорится, что «в некоторых посольствах и консульствах США наблюдаются значительные задержки с назначением визовых интервью, в настоящее время сообщается о сроках до 12 месяцев». В документе рекомендовано избегать международных поездок, так как сотрудники «рискуют оказаться за пределами США на длительный срок».

Новые требования проверки соцсетей и усиленный визовый контроль вызывают у американских консульств по всему миру длительные задержки. Требование проверки соцсетей касается работников по визам H-1B и их иждивенцев, а также студентов и участников программ обмена.

Источник: РБК