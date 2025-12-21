В поселке Маштага произошёл пожар на торговом объекте - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре на объекте в поселке Маштага, Сабунчинского района Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия немедленно прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы.

Благодаря оперативной работе пожарных, пожар на объекте был потушен, не допустив его распространения.

В результате пожара на площади 400 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции объекта, предназначенного для продажи табачных изделий и смешанных товаров, общей площадью 942 кв.м.

Остальная часть объекта и близлежащие дома были защищены от огня.