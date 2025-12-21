 Кремль: Путин готов к диалогу с Макроном | 1news.az | Новости
Кремль: Путин готов к диалогу с Макроном

First News Media09:40 - Сегодня
Президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом РИА Новости заявил помощник президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, возможный диалог должен стать не чтением нотаций друг другу, а попыткой понять позиции обеих сторон.

«Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», — сказал Песков.

19 декабря Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Его процитировало Le Figaro.

Источник: Газета.ру

