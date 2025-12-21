Кремль: Путин готов к диалогу с Макроном
Президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Об этом РИА Новости заявил помощник президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, возможный диалог должен стать не чтением нотаций друг другу, а попыткой понять позиции обеих сторон.
«Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», — сказал Песков.
19 декабря Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Его процитировало Le Figaro.
Источник: Газета.ру
