В оросительном канале в Тертере утонул человек - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность человека, утонувшего в оросительном канале в Тертере.
Предполагается, что ею является 87-летняя Солмаз Фарзалиева .
Об этом родственники сообщили по горячей линии "112" МЧС.
В настоящее время спасатели ведомства продолжают поисковые работы.
11:22
В городе Тертер в оросительном канале утонул один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
К поискам привлечена группа спасателей Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Источник: Report
391