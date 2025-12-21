В оросительном канале в Тертере утонул человек - ОБНОВЛЕНО

Установлена ​​личность человека, утонувшего в оросительном канале в Тертере.

Предполагается, что ею является 87-летняя Солмаз Фарзалиева .

Об этом родственники сообщили по горячей линии "112" МЧС.

В настоящее время спасатели ведомства продолжают поисковые работы.

11:22

В городе Тертер в оросительном канале утонул один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

К поискам привлечена группа спасателей Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Источник: Report