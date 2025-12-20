В Огузе произошло тяжелое ДТП - ОБНОВЛЕНО

Стала известна личность погибшего в результате тяжёлого ДТП в Огузском районе.

Об этом проинформировала региональная группа пресс-службы МВД.

Отмечается, что сегодня около 19:00 на территории села Синджан Огузского района водитель микроавтобуса марки «Mercedes Vito» Махама Дибирoв потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

В результате пассажир автомобиля — 64-летний житель села Газма Балакенского района Шаднус Гумбатов — скончался на месте происшествия от полученных травм. Также пострадали находившиеся в автомобиле жители Балакенского района: Наталья Тагирова (1960 г.р.), Джамиля Ахмедова (1961 г.р.), Гурбан Мирзаев (2007 г.р.), Азад Пучахов (1972 г.р.), Хадиджамарал Халилова (1960 г.р.) и Джаннатей Кумбарова (1958 г.р.).

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

22:15

В Огузском районе Азербайджана микроавтобус врезался в дерево, есть погибший и пострадавшие.

ДТП зафиксировано в вечерние часы на участке магистральной автомагистрали Гарамарьям – Исмаиллы – Шеки, у села Синджан.

Микроавтобус марки Mercedes Vito потерял управление и врезался в придорожное дерево.

По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, ещё несколько получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в отделение скорой медицинской помощи Огузской районной центральной больницы.

В настоящее время им оказывается первая медицинская помощь, личности устанавливаются.

По факту проводится расследование.

Источник: АПА