 Звездный скандал между свекровью и невесткой: Бекхэмы отписались от сына в соцсети из-за его жены
В мире

Звездный скандал между свекровью и невесткой: Бекхэмы отписались от сына в соцсети из-за его жены

First News Media12:00 - Сегодня
Звездный скандал между свекровью и невесткой: Бекхэмы отписались от сына в соцсети из-за его жены

Дизайнер Виктория Бекхэм и ее супруг, футболист Дэвид Бекхэм, намекнули на продолжение конфликта с сыном Бруклином.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации журналистов, Виктория и Дэвид Бекхэм перестали следить за страницей своего сына после того, как стало известно, что он проведет Рождество с семьей своей жены Николы Пельтц-Бекхэм. При этом Бруклин также отписался от своих родителей.

Однако позже его младший брат, 20-летний Круз Бекхэм, опроверг слухи о том, что его родители решили разорвать связи с Бруклином.

«Это ложь. Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына... Давайте разберемся в фактах. Они проснулись заблокированными... как и я», — написал он в Instagram.

В конце октября Виктория Бекхэм публично задела жену своего сына Бруклина, Николу Пельтц-Бекхэм. Дизайнер заявила, что ей всегда удавалось найти общий язык с окружавшими ее девушками. Знаменитость заявила, что у нее не складывались отношения только с глупыми людьми.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа «токсичными». Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.

Звездный скандал между свекровью и невесткой: Бекхэмы отписались от сына в соцсети из-за его жены

