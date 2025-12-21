СМИ: Нетаньяху планирует новый удар по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность нанести новые удары по территории Ирана.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, израильский премьер намерен сообщить американскому лидеру о своей обеспокоенности в связи с ракетной программой Тегерана и заявить, что ее развитие "может потребовать быстрых [ответных] действий". Согласно сведениям NBC News, Нетаньяху представит Трампу варианты возможного участия США в новых военных операциях или способы оказания Вашингтоном помощи их проведению. Встреча Нетаньяху и президента США ожидается 29 декабря в штате Флорида, отмечает телеканал.

Трамп ранее допустил, что Соединенные Штаты могут вновь нанести удар по Ирану в случае, если руководство страны не пойдет на сделку с Вашингтоном и продолжит реализацию ракетной программы. По словам Трампа, Иран также "может попробовать" продолжить развитие своей ядерной программы. США будут готовы уничтожить ее, утверждал американский лидер.

Источник: ТАСС