Иран предложил Венесуэле помощь в конфликте с Вашингтоном

First News Media10:59 - Сегодня
Власти Венесуэлы заявили, что Иран предложил Каракасу сотрудничество "во всех сферах" для борьбы с "пиратством и международным терроризмом" со стороны США, сообщает AFP, ссылаясь на телефонный разговор между министрами иностранных дел двух стран.

Иран - один из главных союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который осуждает заговор Вашингтона с целью его свержения.

Беседа с иранским министром иностранных дел была сосредоточена на "последних событиях в Карибском регионе, в частности угрозах, актах пиратства со стороны Соединенных Штатов и краже судов, перевозящих венесуэльскую нефть", заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль.

"Венесуэла получила демонстрацию полной солидарности от правительства Исламской Республики Иран, а также предложение сотрудничества во всех сферах борьбы с пиратством и международным терроризмом, которые США стремятся навязать силой", - подчеркнул он после разговора с иранским коллегой Абасом Аракхчи.

Иран уже помог Венесуэле, предоставив топливо, продовольствие и лекарства. Россия, КНР, другие союзники Венесуэлы также выразили солидарность с президентом Мадуро по поводу размещения американских вооруженных сил.

Соединенные Штаты направили крупный военный флот в Карибский бассейн для проведения предполагаемых операций по борьбе с наркотрафиком. С начала месяца американцы захватили два танкера с венесуэльской нефтью в рамках "тотальной блокады", установленной президентом Дональдом Трампом.

Источник: Ведомости

