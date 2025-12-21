Более 500 страниц материалов по делу Эпштейна закрашены в чёрный цвет

Около 550 страниц из опубликованных американскими властями материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна были полностью закрашены черным цветом.

На это обратил внимание телеканал CBS.

Так, в одной серии из трех документов каждая из 255 страниц закрыта черным блоком. Еще один документ объемом 119 страниц, помеченный как «большое жюри — Нью-Йорк», также был полностью зачернен.

Кроме того, как минимум 180 закрашенных страниц содержатся в файлах, которые отредактированы лишь частично, указали журналисты.

Ранее СМИ сообщили, что как минимум 16 файлов исчезли из раздела сайта Минюста Соединенных Штатов, где были размещены документы по делу Джеффри Эпштейна..

Источник: Лента.ру