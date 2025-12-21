Более 500 страниц материалов по делу Эпштейна закрашены в чёрный цвет
Около 550 страниц из опубликованных американскими властями материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна были полностью закрашены черным цветом.
На это обратил внимание телеканал CBS.
Так, в одной серии из трех документов каждая из 255 страниц закрыта черным блоком. Еще один документ объемом 119 страниц, помеченный как «большое жюри — Нью-Йорк», также был полностью зачернен.
Кроме того, как минимум 180 закрашенных страниц содержатся в файлах, которые отредактированы лишь частично, указали журналисты.
Ранее СМИ сообщили, что как минимум 16 файлов исчезли из раздела сайта Минюста Соединенных Штатов, где были размещены документы по делу Джеффри Эпштейна..
Источник: Лента.ру
