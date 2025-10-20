Сахиба Гафарова на Ассамблее Межпарламентского союза коснулась вопроса судьбы пропавших без вести лиц

Заминирование наших территорий является одной из самых острых проблем, которая продолжает угрожать жизни людей и препятствовать работам по реконструкции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, представив информацию о минировании наших территорий в ходе выступления на дискуссиях на тему «Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса» на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве (Швейцария).

По ее словам, в годы оккупации Армения установила большое количество мин на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Подчеркивалось, что с 2020 года более 400 азербайджанцев погибли или получили ранения от мин. Эти мины и остатки войны также наносят серьезный ущерб окружающей среде, загрязняя почву и воду, уничтожая биоразнообразие и препятствуя возделыванию плодородных земель.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что гуманитарное разминирование для нашей страны - это не только мера безопасности, но и акт восстановления окружающей среды.

С. Гафарова также обратила внимание на судьбу пропавших без вести лиц как на еще один гуманитарный вызов. Она подчеркнула, что около 4000 азербайджанцев пропали без вести в годы конфликта и их семьи до сих пор ждут ответа. Это не только национальная боль, но и универсальное гуманитарное беспокойство, разделяемое многими странами.