Объявлен конкурс для уличных артистов

Баку-Абшеронское региональное управление Государственного агентства по туризму объявляет конкурс на участие в проекте «Уличные артисты».

Проект предусматривает государственную поддержку уличных артистов, предоставляя 20 победителям возможность свободно демонстрировать свои таланты и мастерство на специально выделенных площадках в центре города Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на Госагентство.

Основная цель проекта - не только способствовать правильному продвижению среди азербайджанской молодежи бизнес-аспектов уличного искусства и его роли в современных туристических тенденциях, но и поддерживать формирование новых видов городской активности, способных вызвать интерес у туристов.

Одной из целей проекта является поддержка уличных артистов в получении определенного экономического дохода путем демонстрации туристам мастер-классов по исполнительскому искусству, живописи, актерскому мастерству, гончарному делу или ткачеству в различных форматах, а также реализации созданных произведений, что одновременно способствует продвижению уникального национально-культурного наследия Азербайджана.

На конкурсном этапе проекта специалисты-искусствоведы отберут артистов, которые в короткие сроки смогут привлечь внимание туристов, вызвать их интерес и обеспечить развлекательную атмосферу.

К таким направлениям относятся: акробатика, изготовление различных фигур из шаров, карикатура, клоунада, комедия, танец, исполнительское мастерство, фокусы, мимика, пантомима, живые статуи, музыкальные выступления, сольные исполнители, маленькие группы из 2-3 человек, кукольный театр, рассказы, поэзия и проза, а также эскиз и живопись, фотография, ткачество ковров, уличный театр и другие формы уличного искусства.

На следующем этапе отобранные артисты будут размещены на соответствующих площадках, где им создадут условия для свободного выступления при контроле их деятельности.

Отборочный тур конкурса пройдет в 2 этапа. На первом этапе эксперты будут оценивать 3-минутные видеоролики с выступлениями участников, предоставленные ими онлайн, выставляя положительные и отрицательные отзывы. Кандидаты, получившие положительную оценку, переходят ко второму - очному этапу.

На очном отборочном этапе оценка будет проводиться по 10-балльной шкале, и артисты, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с количеством выделенных площадок, будут признаны победителями и получат право участвовать в проекте в течение следующего года.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, могут связаться по телефону (+99412) 498 12 44 и электронной почте [email protected] в период с 20 по 30 октября 2025 года – более подробная информация доступна по ссылке.

