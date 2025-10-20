 Трамп назвал условие для смягчения торговой политики в отношении Китая | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп назвал условие для смягчения торговой политики в отношении Китая

First News Media10:50 - Сегодня
Трамп назвал условие для смягчения торговой политики в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может смягчить импортные тарифы на китайскую продукцию при условии, что Пекин изменит подход к экспорту редкоземельных металлов и восстановит прежние объемы закупок американской сои.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, речь идет об отмене экспортного контроля над рядом ключевых редкоземов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают «встречных шагов» со стороны Китая, поскольку нынешняя политика Пекина не устраивает Вашингтон.

Трамп указал, что ограничение поставок таких металлов может ударить по ключевым отраслям мировой экономики и подчеркнул, что США не намерены допускать манипуляций с экспортом стратегически важных материалов.

11 октября президент США объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также Трамп сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
234

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Спорт

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Общество

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, ...

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

В мире

Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года

Правоохранители увезли мэра Гюмри Вардана Гукасяна - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

МВД пригрозило делом за сопротивление задержанию мэра Гюмри

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

У самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. метров лопнуло лобовое стекло

Иранское общество возмущено видео со свадьбы дочери высокопоставленного советника - ВИДЕО

Ученые раскрыли возможную основную причину смерти от рака

Последние новости

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Сегодня, 15:42

Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года

Сегодня, 15:27

Правоохранители увезли мэра Гюмри Вардана Гукасяна - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Цепная авария с тремя Mercedes в Бейлягане - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:08

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:18

МВД пригрозило делом за сопротивление задержанию мэра Гюмри

Сегодня, 14:13

Армянская церковь: апостольская традиция или историко-идеологическая конструкция?

Сегодня, 14:10

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Пассажиры борта AZAL вылетели в Баку после аварийной посадки в Пулково - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

Сегодня, 13:50

В Баку из дома украдены золотые украшения и 15 тыс. манатов

Сегодня, 13:45

В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сегодня, 13:40

На нескольких крупных онлайн-платформах произошел сбой

Сегодня, 13:36

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

Сегодня, 13:14

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Сегодня, 12:55

Вице-мэр Гюмри призвал жителей к бунту

Сегодня, 12:53

Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

Сегодня, 12:50

В Хачмазе застрелен 44-летний мужчина

Сегодня, 12:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10