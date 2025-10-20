Трамп после Азербайджана и Армении помирит Камбоджу с Таиландом

Камбоджа и Таиланд планируют подписать мирное соглашение на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в конце октября в Куала-Лумпуре.

Подписание состоится в присутствии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, председательствующего в АСЕАН в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Камбоджи.

Отмечается, что документ был согласован по итогам четырехсторонних переговоров Камбоджи, Таиланда, США и Малайзии, состоявшихся 17 октября в столице Малайзии.

«Мы достигли договоренности, и ожидаем, что премьер-министры обеих стран подпишут документ в ходе саммита АСЕАН в присутствии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», — заявил Прак Сокхон.

Пограничное противостояние между Камбоджей и Таиландом, связанное с давним территориальным спором, унаследованным от колониального периода Французского Индокитая, продолжается уже более четырех месяцев. В июле 2025 года на границе происходили вооруженные столкновения с применением артиллерии, бронетехники и авиации. Перемирие было достигнуто 29 июля при посредничестве США, Китая и Малайзии, председательствующей в АСЕАН.

Несмотря на договоренности и серию переговоров в рамках двусторонних и региональных комитетов, напряженность сохраняется. Основными спорными темами остаются претензии Камбоджи на земли в приграничных поселках, созданных Таиландом в годы камбоджийской гражданской войны для беженцев, а также вопрос разминирования территорий.

В начале октября Дональд Трамп, участвовавший в летних переговорах о прекращении огня, заявил, что посетит саммит АСЕАН только при условии подписания соглашения о нормализации отношений между Таиландом и Камбоджей.