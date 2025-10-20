Азербайджан участвует в совместных со странами Центральной Азии учениях «Единство-2025» - ФОТО

Многонациональные совместные региональные учения «Единство-2025» с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана проводятся в Самаркандской области Узбекистана.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в ходе учений, состоящих из трёх этапов, успешно отрабатываются мероприятия по усилению охраны и обороны государственной границы, поиску, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Следует отметить, что основное внимание в ходе учений уделяется повышению готовности стран-участниц к организации взаимодействия, а также отработке навыков и умений в проведении совместных операций.