Польша утвердила закон о запрете разведения животных ради меха

Польский Сейм в субботу одобрил закон о полном запрете разведения животных ради меха, дав отрасли восемь лет на поэтапное закрытие.

Решение, за которое проголосовали 339 депутатов против 78, стало важным шагом в сторону гуманизации сельского хозяйства и сближения Польши с экологическими стандартами Евросоюза.

Несмотря на спад прибыльности в последние годы, Польша остаётся четвёртым крупнейшим экспортёром меха в мире. Принятый законопроект был внесён представителями трёх партий правящей коалиции, однако получил широкую поддержку и за пределами неё: инициативу поддержали около сотни депутатов крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость». Против проголосовала ультраправая Конфедерация.

Согласно документу, все фермы по разведению пушных зверей должны прекратить работу к 31 декабря 2033 года.

Принятием этого закона Польша присоединилась к большинству стран Европейского союза, уже отказавшихся от мехового производства. Сейчас Европейская комиссия рассматривает возможность введения общеевропейского запрета, и окончательное решение ожидается в следующем году.

Источник: euronews

Джамиля Суджадинова