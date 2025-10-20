В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка

Обеспечение надёжной защиты прав ребёнка является одним из ключевых аспектов в защите прав человека, а также в формировании инклюзивного общества, основанного на равных возможностях.

Об этом говорится в обращении уполномоченной по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабины Алиевой, в котором подчеркивается, что «каждый ребёнок должен расти в безопасной, здоровой среде, где он может реализовать свой потенциал», и отмечается следующее: «Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 года, участницей которой является Азербайджанская Республика, является основным международным документом, определяющим необходимые стандарты и обязательства государств-участников в области защиты прав детей».

Омбудсмен отмечает, что Азербайджанская Республика последовательно проводит важные реформы в сфере обеспечения, защиты и продвижения прав детей и в целях гарантии достойного уровня жизни для детей в стране формируется прочная нормативно-правовая база и эффективная институциональная структура:

«Ключевые принципы Конвенции о правах ребёнка - обеспечение права детей на жизнь и развитие, приоритет интересов ребёнка, недопущение дискриминации, а также уважительное отношение к мнению детей - сегодня составляют основу государственной политики и национального законодательства АР в отношении детей».

По словам С.Алиевой, объявление 2025 года в АР «Годом Конституции и Суверенитета» имеет особое значение с точки зрения защиты прав детей: «Конституция Азербайджана, содержащая важные положения и обязательства в сфере обеспечения прав ребёнка, служит правовой основой для регулирования отношений в области защиты прав и свобод человека и гражданина, включая права детей. Благодаря Победе, одержанной под руководством нашего Победоносного Верховного Главнокомандующего в Отечественной войне и в ходе антитеррористической операции, восстановление территориальной целостности и суверенитета АР создало возможности для обеспечения прав детей и на освобождённых от оккупации территориях. В этом направлении продолжается реализация широкомасштабных мероприятий».

В обращении подчеркивается, что защита и продвижение прав детей являются одним из ключевых направлений деятельности Уполномоченного по правам человека, и в этой сфере последовательно реализуются конкретные меры: «Традиционно, в преддверии годовщины принятия Конвенция о правах ребёнка, период с 20 октября по 20 ноября в стране объявляется «Месяцем прав ребёнка». Цель проведения данного месяца заключается в повышении осведомлённости населения о защите прав детей, вовлечении соответствующих государственных органов, институтов гражданского общества и других заинтересованных организаций, а также привлечении внимания общества к вопросам защиты детей и стимулировании общественной активности в этой сфере».

«Учитывая вышеизложенное, призываю все государственные и местные органы власти, институты гражданского общества и другие заинтересованные организации, действующие в сфере прав ребёнка, активно присоединиться к «Месяцу прав ребёнка» и проводить целенаправленные мероприятия по защите конституционных прав детей. Верю, что каждая инициатива в рамках этого месяца внесёт вклад в более эффективную защиту прав детей».