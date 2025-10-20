Учительница истории скончалась прямо на рабочем месте - ФОТО

Учительница скончалась в школе в Исмаиллинском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, учительница истории полной средней школы поселка Лагидж Рафига Мюршуд гызы Исмаилова скоропостижно скончалась на рабочем месте.

По имеющимся данным, Р.Исмаилова скончалась от сердечной недостаточности.

Отметим, что Р.Исмаилова родилась 24 октября 1963 года. После окончания высшего учебного заведения в 1987 году по направлению начала педагогическую деятельность в полной средней школе поселка Лагидж и до конца жизни преподавала в этой школе историю.