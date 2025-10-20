Почему в Азербайджане подорожало мясо?

Наблюдаемое в Азербайджане в последние месяцы повышение цен на мясо стало центром общественного внимания.

В настоящее время в супермаркетах страны, а также в мясных магазинах, принадлежащих частным предпринимателям, цена 1 килограмма говядины составляет около 20 манатов, а цена баранины превысила 20 манатов.

Почему мясо в Азербайджане дорожает?

Как передает 1news.az, экономический эксперт Джафар Ибрагимли, комментируя тему для Trend, сообщил, что цена на мясо в Азербайджане регулируется в соответствии с рыночными условиями. Какое-либо административное регулирование в этой связи отсутствует.

«Изменение цены на мясо опирается на экономические основы. На цены влияют спрос и предложение, а также стоимость импортируемой продукции. В настоящее время реальные цены в Азербайджане в большей степени формируются местной мясной продукцией».

Джафар Ибрагимли отметил, что спрос на импортируемую мясную продукцию достаточно вырос, но спрос на местную мясную продукцию выше.

«В последние 3-4 года мы наблюдаем значительный рост цен на кормовую базу животноводства. Это, в свою очередь, влияет на цену предлагаемой мясной продукции. Цены, формирующиеся на рынке, продолжают расти параллельно с показателями инфляции последних лет», - добавил эксперт.

Экономический эксперт Халид Керимли в своем заявлении Trend отметил, что рост цен на мясо в стране продолжается:

Одной из основных причин этого является то, что на фоне дорожающего мяса потребление не уменьшается, а наоборот, растет. Для стабилизации цен необходимо снижение спроса, однако население может позволить себе растущие цены. Таким образом формируются новые рыночные равновесия. Другая причина роста цен - снижение поголовья скота.

Х.Керимли отметил, что если сравнить данные с января 2021 года по июль 2025 года, то можно увидеть снижение поголовья как крупного, так и мелкого рогатого скота.

«Если в январе 2021 года поголовье крупного рогатого скота в стране составляло 2 651 000 голов, то к июлю 2025 года эта цифра снизилась на 7,4% и составила 2 454 000 голов».

Экономический эксперт заявил, что импорт, конечно, также играет важную роль в регулировании цен.

«По сравнению с прошлым годом, в январе-мае этого года наблюдается снижение объема импортируемого в страну мяса до 11%. Наблюдается снижение цены тоннажа импортируемого мяса. Это в основном за счет удешевления мяса птицы. Если в прошлом году средняя цена импортируемого в страну мяса составляла 2185 долларов, то сейчас эта цифра составляет 2063 доллара. Продолжающееся снижение поголовья скота, уменьшение импорта мяса и стабильный рост спроса способствуют повышению цен на рынке», - отметил Х.Керимли.