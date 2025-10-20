 Почему в Азербайджане подорожало мясо? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Почему в Азербайджане подорожало мясо?

Фаига Мамедова10:40 - Сегодня
Почему в Азербайджане подорожало мясо?

Наблюдаемое в Азербайджане в последние месяцы повышение цен на мясо стало центром общественного внимания.

В настоящее время в супермаркетах страны, а также в мясных магазинах, принадлежащих частным предпринимателям, цена 1 килограмма говядины составляет около 20 манатов, а цена баранины превысила 20 манатов.

Почему мясо в Азербайджане дорожает?

Как передает 1news.az, экономический эксперт Джафар Ибрагимли, комментируя тему для Trend, сообщил, что цена на мясо в Азербайджане регулируется в соответствии с рыночными условиями. Какое-либо административное регулирование в этой связи отсутствует.

«Изменение цены на мясо опирается на экономические основы. На цены влияют спрос и предложение, а также стоимость импортируемой продукции. В настоящее время реальные цены в Азербайджане в большей степени формируются местной мясной продукцией».

Джафар Ибрагимли отметил, что спрос на импортируемую мясную продукцию достаточно вырос, но спрос на местную мясную продукцию выше.

«В последние 3-4 года мы наблюдаем значительный рост цен на кормовую базу животноводства. Это, в свою очередь, влияет на цену предлагаемой мясной продукции. Цены, формирующиеся на рынке, продолжают расти параллельно с показателями инфляции последних лет», - добавил эксперт.

Экономический эксперт Халид Керимли в своем заявлении Trend отметил, что рост цен на мясо в стране продолжается:

Одной из основных причин этого является то, что на фоне дорожающего мяса потребление не уменьшается, а наоборот, растет. Для стабилизации цен необходимо снижение спроса, однако население может позволить себе растущие цены. Таким образом формируются новые рыночные равновесия. Другая причина роста цен - снижение поголовья скота.

Х.Керимли отметил, что если сравнить данные с января 2021 года по июль 2025 года, то можно увидеть снижение поголовья как крупного, так и мелкого рогатого скота.

«Если в январе 2021 года поголовье крупного рогатого скота в стране составляло 2 651 000 голов, то к июлю 2025 года эта цифра снизилась на 7,4% и составила 2 454 000 голов».

Экономический эксперт заявил, что импорт, конечно, также играет важную роль в регулировании цен.

«По сравнению с прошлым годом, в январе-мае этого года наблюдается снижение объема импортируемого в страну мяса до 11%. Наблюдается снижение цены тоннажа импортируемого мяса. Это в основном за счет удешевления мяса птицы. Если в прошлом году средняя цена импортируемого в страну мяса составляла 2185 долларов, то сейчас эта цифра составляет 2063 доллара. Продолжающееся снижение поголовья скота, уменьшение импорта мяса и стабильный рост спроса способствуют повышению цен на рынке», - отметил Х.Керимли.

Поделиться:
608

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Спорт

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Общество

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, ...

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Общество

Цепная авария с тремя Mercedes в Бейлягане - ВИДЕО

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Членам семьи Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

В Баку трехлетний ребенок погиб, упав с седьмого этажа

Кинотеатр «Достлуг» признан непригодным для реставрации

Последние новости

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Сегодня, 15:42

Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года

Сегодня, 15:27

Правоохранители увезли мэра Гюмри Вардана Гукасяна - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Цепная авария с тремя Mercedes в Бейлягане - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:08

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:18

МВД пригрозило делом за сопротивление задержанию мэра Гюмри

Сегодня, 14:13

Армянская церковь: апостольская традиция или историко-идеологическая конструкция?

Сегодня, 14:10

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Пассажиры борта AZAL вылетели в Баку после аварийной посадки в Пулково - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

Сегодня, 13:50

В Баку из дома украдены золотые украшения и 15 тыс. манатов

Сегодня, 13:45

В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сегодня, 13:40

На нескольких крупных онлайн-платформах произошел сбой

Сегодня, 13:36

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

Сегодня, 13:14

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Сегодня, 12:55

Вице-мэр Гюмри призвал жителей к бунту

Сегодня, 12:53

Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

Сегодня, 12:50

В Хачмазе застрелен 44-летний мужчина

Сегодня, 12:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10