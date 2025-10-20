 «С гордостью вперёд!» - в Баку пройдёт V «Забег Победы»! | 1news.az | Новости
«С гордостью вперёд!» - в Баку пройдёт V «Забег Победы»!

First News Media10:55 - Сегодня
«С гордостью вперёд!» - в Баку пройдёт V «Забег Победы»!

2 ноября в Баку состоится очередной благотворительный «Забег Победы», приуроченный к 5-й годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта Азербайджана и пройдет под девизом «С гордостью вперёд!». Его цель — отдать дань уважения Великой Победе Азербайджана, напомнить о мужестве, единстве и непоколебимом духе нашего народа.

Для участия необходимо внести благотворительный взнос в размере не менее 20 манатов.

Все собранные средства будут перечислены в Фонд YAŞAT.

Участники забега стартуют в Национальном приморском бульваре, у фонтана «Семь красавиц». Дистанция составит 10 километров, а финишировавшие первыми спортсмены будут объявлены победителями и награждены призами.

Также 1–2 ноября на территории проведения забега будет работать фан-зона, где гостей ждут различные развлечения и праздничная атмосфера. Приходите поддержать участников и ощутить дух Победы вместе с друзьями!

Старт забега — 2 ноября в 10:00.

К участию допускаются лица старше 16 лет. Регистрация открыта до 30 октября, 12:00 по ссылке: https://events.smartscoring.com/marathon

Количество мест ограничено — как только лимит участников будет достигнут, регистрация автоматически закроется.

Все зарегистрированные участники получат на электронную почту подтверждение и инструкцию участника.

Выдача стартовых номеров проходит с 15 по 30 октября, ежедневно с 09:00 до 20:00 в Бизнес-центре BEGOC (1-й этаж). Для получения номера необходимо предъявить удостоверение личности и подтверждение об оплате, полученное по электронной почте.

Напомним, что «Забег Победы» проводится ежегодно с 2021 года и уже стал доброй традицией.

Для получения более подробной информации можно обратиться в колл-центр по номеру *6003 или найти сведения по ссылке: https://www.instagram.com/victoryrun.az

