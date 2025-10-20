Трамп призвал Зеленского принять условия России

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять условия России для завершения конфликта, предупредив о возможности уничтожения Украины.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп отказал Украине в поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Источники FT сообщают, что американский президент заявил Владимиру Зеленскому о необходимости сделки, иначе его страну «уничтожат».

Разговор президентов также несколько раз перерастал в перепалку, сообщает газета. В ходе одной из них Дональд Трамп отбросил в сторону карты с линией текущего боевого соприкосновения и настаивал на том, чтобы Украина полностью отдала России Донбасс.

Как сообщает FT, уступка остатков Донбасса для Киева неприемлема, и Владимир Зеленский покинул встречу «крайне негативно» настроенным.

Ранее Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. По словам Трампа, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров уже начали готовиться к грядущим переговорам.

Источник: Коммерсант