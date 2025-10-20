Увеличилось число пострадавших в тяжелом ДТП в Загатале - ОБНОВЛЕНО

Увеличилось число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на территории Закатальского района.

Как сообщили 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в результате происшествия шесть человек (четыре мужчины, две женщины) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Закатальской районной центральной больницы.

Лицам, получившим различные телесные повреждения, оказаны необходимые медицинские услуги.

Пять человек, чье состояние оценивается как удовлетворительное, были выписаны для амбулаторного лечения.

Один человек был эвакуирован в Республиканскую нейрохирургическую больницу для получения более специализированной медицинской помощи.

Пациенту, госпитализированному в отделение детской нейрохирургии медицинского учреждения, были поставлены диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом левой теменной кости, травматическая субдуральная гематома в левой теменной доле.

В настоящее время его лечение продолжается, состояние стабильное.

