Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Воздушное судно Azerbaijan Airlines, направленное из Баку для перевозки пассажиров рейса J2-020 (Санкт-Петербург–Баку), прибыло в столицу Азербайджана.

Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 14:24 по бакинскому времени.

14:25

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс J2-020 по маршруту Санкт-Петербург – Баку, вернулся и совершил срочную посадку в аэропорту Пулково 20 октября.

Этот пассажирский самолет Airbus A320 с момента ввода в эксплуатацию в парке AZAL регулярно проходил плановый полный технический осмотр и на момент перелета из Санкт-Петербурга находился в абсолютно исправном техническом состоянии.

В сентябре 2025 года самолет полностью прошел плановый общий техосмотр («A-check»). Все технические работы проводились в соответствии с требованиями производителя и внутренними процедурами авиакомпании.

Опытные азербайджанские пилоты полностью соблюли внутренние правила AZAL и международные регулирующие процедуры. Благодаря их профессионализму все потенциальные риски во время полета были сведены к минимуму, а безопасность пассажиров и самого полета была обеспечена на максимальном уровне.

