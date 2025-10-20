 Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Армения

Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:12 - Сегодня
Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Полиция оттеснила от здания мэрии армянского Гюмри протестующих, выступающих против задержания оппозиционного мэра города Вардана Гукасяна, сообщает онлайн-издание news.am, которое ведет прямой репортаж из города.

В понедельник сторонники Гукасяна, против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, собрались у горадминистрации на акцию в его поддержку.

В настоящее время силам полиции удалось освободить от протестующих оба входа в здание, где все еще находится мэр.

Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.

Пророссийски настроенный Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года.

Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.

14:52

Полиция начала применять силу против собравшихся у здания мэрии города Гюмри, чтобы освободить вход и задержать градоначальника Вардана Гукасяна, передают армянские СМИ.

Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

В настоящее время Гукасян находится в здании, он заявил, что готов идти с силовиками, однако его сторонники собрались у мэрии и не пропускают чиновника. Правоохранители проводят задержания.

Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который неоднократно указывал на необходимость решения этого вопроса.

