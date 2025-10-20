Правоохранители увезли мэра Гюмри Вардана Гукасяна - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Правоохранители увезли мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

Градоначальника вывели с черного входа, хотя примерно час правоохранители делали вид, что Гукасяна будут выводить через главный вход. Мэра увезли на черном автомобиле на большой скорости.

Между собравшимися у здания мэрии гражданами и правоохранителями произрошла очередная за сегодня стычка.

Как сообщалось ранее, с утра правоохранители перекрыли вход в задние мэрии, они не разрешают никому войти в помещение. Собравшиеся у здания граждане свистят и скандируют «Позор».

Мэра и ряд сотрудников подозревают в получении взяток.

11:37

Мэр Гюмри и главный архитектор мэрии обвиняются в получении взяток. Антикоррупционный комитет сообщил детали, передает Sputnik Армения.

Против мэра и еще семерых лиц возбуждены уголовные дела, принято решение об их задержании, добавили в комитете.

Правоохранительная структура опубликовала также запись разговора, где, предположительно, мэр с кем-то обсуждает детали "сделки".

По информации ведомства, мэр и главный архитектор согласились не демонтировать незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв метров на ул. Гарегин Нжде, в обмен потребовали от владельца порядка $10 тыс. в качестве взятки.

Мюр Гюмри Вардан Гукасян не задержан, он изолирован в своем кабинете, сообщает также Sputnik Армениясо ссылкой на его пресс-секретаря Лилит Агекяна.

"Сотрудники полиции находятся в здании мэрии. Мы не можем попасть внутрь. Только что туда вошли работники скорой помощи", - рассказала Агекян.

11:17

В Армении задержали мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

Об этом сообщает ABC Media.

Ранее в Антикоррупционном комитете подтвердили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, однако подробности пока не раскрываются.

Отметим, что Гукасян проходит по разным уголовным делам. В частности, по данным правоохранительных органов, Гукасян, занимая пост мэра Гюмри, в период с 1999 по 2012 годы, при содействии своего заместителя и начальников управлений мэрии, незаконно присвоил 24 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью на день отчуждения 35 млн 690 тыс. 403 драма (около $87 тыс). Еще одно дело заведено по статье о воспрепятствовании проведению собрания или принуждении к участию в нем, а также о материальной заинтересованности в участии в собрании или отказе от участия в нем (статья 236 УК Армении).

11:10

В настоящее время сотрудники силовых структур в масках перекрыли входы и выходы здания мэрии Гюмри. Работа мэрии парализована.

Часть сотрудников осталась снаружи, так как им не разрешили войти, передают армянские СМИ.

В какой-то момент ситуация у входа в мэрию накалилась. Между собравшимися и полицией произошла стычка.

По словам сотрудников, в здании находится мэр Вардан Гукасян, и возле его дома установлен полицейский пост наблюдения.

В Антикоррупционном комитете Новости Армении - NEWS.am сообщили следующее: «В мэрии Гюмри проводятся следственные действия в рамках производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом.

Дополнительная информация будет предоставлена».

10:45

Сотрудники Антикоррупционного комитета Армении проводят оперативные мероприятия в мэрии Гюмри, сообщают источники Sputnik Армения.

Причины визита силовиков пока не уточняются, однако известно, что в последние месяцы внимание правоохранительных органов неоднократно привлекал оппозиционный мэр города Вардан Гукасян.

Ранее в отношении его сына было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве и присвоении общинного имущества.

В рамках расследования в Антикоррупционном комитете проводятся следственные действия. Дополнительная информация ожидается позже.