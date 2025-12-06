«S&P» подтвердило кредитный рейтинг Азербайджана, повысив прогноз до «позитивного»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+/B".

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение агентства.

Прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на "позитивный".

При этом агентство отмечает, что отозвало рейтинги по просьбе эмитента.

"Азербайджан сохраняет один из самых сильных суверенных балансов среди рейтингуемых стран. Значительные активы, управляемые со стороны Госнефтефонда (ГНФАР), устойчивая чистая позиция по активам органов государственного управления и низкий государственный долг обеспечивают значительную способность к амортизации и помогают защитить экономику от волатильности цен на углеводороды. Эти резервы поддерживают макроэкономическую стабильность, даже несмотря на то, что рост экономики остается скромным из-за истощения нефтяных месторождений и стабилизации добычи газа", - отмечает агентство.

Экономический рост – по 2% до 2029 года

Согласно сообщению, S&P Global Ratings также опубликовало обновлённые экономические прогнозы для Азербайджана, по которым экономический рост в стране до 2029 года будет находиться на уровне около 2%.

По оценке агентства, реальный экономический рост страны в ближайшие два года будет слабее по сравнению с предыдущими периодами.

Ожидается, что реальный экономический рост, который составил 4,1% в 2024 году, снизится до 1,8% в 2025 году и 1,7% в 2026 году, после чего постепенно увеличится до 2,0% в 2027 году и 2,1% в 2028 году.

S&P объясняет это постепенным снижением вклада нефтяного сектора в экономику: «За первые 10 месяцев 2025 года добыча нефти сократилась на 4,6% до примерно 556 тыс. баррелей в день, что на 27 тыс. баррелей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча природного газа выросла на 1,7%, достигнув примерно 849 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день (всего +14 тыс. баррелей эквивалента)».

Курс маната останется стабильным

Однако Азербайджан продолжит поддерживать стабильный курс маната по отношению к доллару США на уровне 1,7. Отмечается, что регулярные валютные интервенции Центрального банка и сильная позиция резервов поддерживают этот процесс. По состоянию на 31 октября 2025 года валютные резервы Центрального банка достигли 11,4 млрд долларов (примерно эквивалент четырёх месяцев текущих платежей), что создаёт значительный буфер на фоне прогнозируемых цен на нефть. Тем не менее, из-за высокой зависимости экономики от доходов от углеводородов нельзя исключать управляемое изменение курса в долгосрочной перспективе при низких ценах на нефть.

Текущий режим курса стабилизирует инфляцию, но ограничивает возможности Центрального банка в проведении монетарной политики: «Долларизация депозитов, которая до пандемии составляла 55%, сейчас снизилась до 29%, что объясняется более высокими ставками по депозитам в манатах и стабильностью курса. Однако долларизация остаётся чувствительной к доверию, и в случае валютного давления возможен быстрый переход населения на иностранную валюту».