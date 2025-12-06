 На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения | 1news.az | Новости
В мире

На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения

First News Media09:17 - Сегодня
На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения

Перестрелка с применением артиллерии произошла между пакистанскими и афганскими военными в районе погранперехода Чаман поздно вечером 5 декабря. Исламабад и Кабул обвиняют друг друга в провокации, пишет газета Dawn со ссылкой на источники.

По словам пакистанских чиновников, афганские силы первыми открыли минометный огонь по территории Пакистана, отмечает издание. Однако, согласно заявлению представителя афганского правительства Забихуллы Муджахида, военнослужащие Афганистана действовали в ответ на удары Пакистана по округу Спин-Болдак провинции Кандагар.

По данным источников газеты, перестрелка началась около 22:00 по местному времени и продолжалась до поздней ночи. В районную больницу были доставлены трое раненых. Информации о погибших не поступало.

В октябре 2025 года на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения, ставшие самыми кровопролитными после прихода движения "Талибан" к власти в Кабуле в 2021 году. Они вспыхнули после нападений на пакистанские пограничные посты, в ответ на которые ВВС Пакистана нанесли удары по базам террористов из группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан" или "Движение талибов Пакистана") в Афганистане. При посредничестве Катара и Турции участники конфликта в том же месяце достигли договоренности о временном перемирии и прекращении огня, действие которого сохраняется в настоящее время.

Источник: ТАСС

