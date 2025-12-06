 Дорожная полиция обратилась к водителям | 1news.az | Новости
Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям

First News Media09:57 - Сегодня
Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям, подчеркивая, что выезд в сонном или уставшем состоянии является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

«Анализ инцидентов, в результате которых транспортные средства съезжают с дороги и опрокидываются, либо врезаются в препятствия на обочине, показывает, что одной из главных причин этого вида аварий является то, что водители садятся за руль в состоянии усталости и недосыпания. В таких случаях ослабление внимания водителя и снижение его реакции значительно увеличивают риск ДТП», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается в нем, в последнее время к авариям приводит отсутствие должного контроля за режимом труда и отдыха водителей при перевозке работников, занятых в сельском хозяйстве и других производственных сферах. Выезд в путь рано утром в состоянии недосыпа, а также преодоление больших расстояний без перерывов, повышает риск засыпания и отвлечения внимания водителя, что приводит к инцидентам с тяжелыми последствиями.

«Мы еще раз напоминаем юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в этой сфере, что:

- при перевозке работников необходимо использовать только исправные транспортные средства, соответствующие требованиям безопасности;

- должен осуществляться строгий контроль за режимом труда и отдыха водителей;

- недопустимо создавать условия, при которых уставшие и невыспавшиеся водители садятся за руль;

- нельзя забывать, что жизнь и здоровье каждого работника являются прямой ответственностью лиц, организующих их перевозку», - отмечается в сообщении.

