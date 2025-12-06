Консультации представителей США и Украины не привели к результатам

Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником украинского Генштаба Андреем Гнатовым, продолжавшиеся в Майями в течение двух дней, завершились без значимых результатов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Госдепартамент США в информации о переговорах отметил "конструктивный характер обсуждений".

В то же время, как пишет Bloomberg, "несмотря на позитивный тон консультаций, мало что указывает на серьезный прорыв, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в переговорах".

Агентство в качестве позитивных итогов называет то, что госдепартамент сообщил, что стороны "согласовали рамки мер безопасности и вопросы, касающиеся необходимых средств сдерживания для поддержания прочного мира".

Кроме того, по сообщению госдепа, они "согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации".

Была достигнута договоренность о продолжении консультаций в субботу.

Источник: Интерфакс