Гюльтакин Гаджибейли все еще находится в Турции - ИСТОЧНИК

Сегодня ряд СМИ сообщил, что бывший депутат, член оппозиционного Национального совета Гюльтакин Гаджибейли якобы ранним утром была депортирована из Турции в Азербайджан.

Однако, как стало известно 1news.az из информированных источников, распространенная информация не соответствует действительности. По их словам, никаких официальных данных о задержании или депортации Гюльтакин Гаджибейли нет.

Отметим, что на данный момент сведения, опубликованные рядом ресурсов, не подтверждаются официальными или независимыми источниками.

