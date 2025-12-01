 Стали известны новые серьезные подробности по эпизоду Али Керимли в «деле Рамиза Мехтиева» - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

First News Media11:08 - Сегодня
Как известно, в ходе расследования уголовного дела, связанного с действиями Рамиза Мехтиева, направленными на насильственный захват государственной власти, к следствию были привлечены различные лица, в том числе Али Керимли.

В настоящее время известно, что по уголовному делу допрашиваются различные лица. Из допросов становится ясно, что основные подозрительные сделки, сценарий которых был написан в России, начались именно в 2012-2013 годах.

Близкий друг Рамиза Мехтиева, Аббас Аббасов, которого он защищал, несмотря на то, что его деятельность против Азербайджана неоднократно разоблачалась, в 2012 году создает в России «Союз Азербайджанских Организаций России» (САОР), который всем известен как «Союз Миллиардеров». Владелец компании İBRUS Рустам Ибрагимбеков (ИБ - Ибрагимбеков, РУС - Рустам) становится членом Координационного совета «Союза Миллиардеров» вместе с Аббасом Аббасовым.

Сразу после этого, в рамках своей миссии, Рустам Ибрагимбеков собирает вокруг себя Али Керимли, Джамиля Гасанли и Гюльтекин Гаджибейли и создает «Национальный совет» вокруг капитала «Союза Миллиардеров». Али Керимли же (совершая очередную серьезную ошибку в своей жизни) превращает пришедшую в упадок ПНФА в инструмент «Национального совета», созданного проживающим в России Рустамом Ибрагимбековым. Более убедительные доказательства этих всем известных событий были обнаружены в доме Рамиза Мехтиева, который подвергся обыску после того, как были обнародованы шокирующие телефонные переговоры.

Еще один интересный аспект дела заключается в том, что упомянутый капитал в последующие годы продолжал поступать в дом самого Али Керимли от имени ПНФА, часть его была предложена лицам, вовлеченным в беспорядки, и так далее.

Долгое время внимание многих привлекал тот факт, что непрерывные митинги Али Керимли прекратились именно в тот период, когда Рамиз Мехтиев ушел с должности.

Согласно ранее опубликованной в прессе информации, во время обыска в доме председателя ПНФА Али Керимли, проведенного Службой государственной безопасности, были обнаружены материалы, связанные с «Союзом Миллиардеров», первоначальный вариант письма, написанного Рамизом Мехтиевым и не публиковавшегося в СМИ, а также другие документы. Известно, что СГБ не занимается несерьезными разговорами, не подтвержденными фактами.

В ходе расследований также полностью подтвердился тот факт, что Гюльтекин Гаджибейли, не желавшая отставать от Али Керимли, сумела получить и свою «долю». Например, в виде недвижимости в Баку и Геранбое.

В 15-этажном здании №251А по улице Диляры Алиевой в Насиминском районе города Баку, построенном ООО «NLT», владельцем которого является зять Рамиза Мехтиева, Ильхам Алисафтар оглу Алиев, а законным представителем – племянник последнего Орхан Фикрет оглу Алиев, Гюльтекин Гаджибейли тайно были подарены 2 современные квартиры (и, естественно, в отремонтированном виде).

Одна из этих квартир оформлена на имя отца Гюльтекин Гаджибейли, Юниса Гаджиева. Речь идет о квартире №183 площадью 179.4 кв.м, расположенной по этому адресу. Г.Гаджибейли в настоящее время сдает упомянутую квартиру за высокую плату. Откуда же еще должны были поступать ежемесячные средства Г.Гаджибейли?!

Другая квартира, подаренная «серым кардиналом» Г.Гаджибейли за ее особые «заслуги» на 13-м этаже того же здания, оформлена на имя сестры Гюльтекин - Айтен Гаджиевой. В этой 4-комнатной квартире площадью 178.18 кв.м Г.Гаджибейли проживает одна. Как бы удивительно это ни было для наших читателей, но вышеупомянутое не опровергается ни Рамизом Мехтиевым и его семьей, ни Гюльтекин Гаджибейли и ее семьей.

