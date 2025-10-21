В Сиязане фермера и его скот ударило током

Жителя Сиязана ударило током.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на территории села Седан в результате обрыва и падения на землю электрического провода жителя села Ахмедова Сеймура Наджмеддин оглу, 1990 года рождения, а также принадлежащих ему 6 голов крупного рогатого скота стоимостью 25 000 манатов, ударило электрическим током.

Шесть коров погибли, а состояние С.Ахмедова, госпитализированного в больницу, удовлетворительное.

Проводится расследование.