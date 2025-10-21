Mercedes Vito сбил насмерть мужчину на трассе

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель пешехода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, инцидент был зафиксирован на участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, проходящем по территории села Чапарлы Шамкирского района.

Так, управляемый жителем села Тазакенд Явером Камиль оглу Гаджилы, 1982 года рождения, автомобиль марки Mercedes Benz Vito сбил мужчину в возрасте 35-40 лет, личность которого не установлена.

Пешеход скончался на месте происшествия.

По факту начато расследование.