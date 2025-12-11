 Ягмур Насруллаева призывает сограждан активно голосовать за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025» | 1news.az | Новости
Ягмур Насруллаева призывает сограждан активно голосовать за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025»

First News Media20:00 - Сегодня
Ягмур Насруллаева призывает сограждан активно голосовать за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025»

Онлайн-голосование на песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025» официально стартует 13 декабря.

В этом году зрители смогут голосовать за свою страну, а представители всех стран мира смогут участвовать в голосовании без каких-либо ограничений. Голосование полностью бесплатное, и все желающие могут отдать свои голоса через платформу jesc.tv. Согласно правилам, каждый зритель должен проголосовать за три страны, и одним из вариантов, безусловно, может быть Азербайджан.

Голосование пройдет в два этапа: первый этап начнется с ночи с 12 на 13 декабря по бакинскому времени в 00:00 и продлится до 13 декабря 19:59. Второй этап стартует сразу после последнего выступления на живом шоу 13 декабря и будет активен примерно 15 минут. На обоих этапах можно поддержать представителя Азербайджана.

12-летняя Ягмур, представляющая Азербайджан, обращается к зрителям с просьбой активно участвовать в голосовании:

«Ваша поддержка очень важна для меня. В этом конкурсе у Азербайджана есть возможность голосовать за себя, и я приглашаю всех зайти на сайт jesc.tv и выбрать Азербайджан и две другие страны».

Отметим, что Финал «Детского Евровидения 2025» состоится 13 декабря, и 50% итогового результата будет определяться голосованием зрителей.

