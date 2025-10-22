Глава МИД Эстонии посетил Парк Победы - ФОТО

Министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна 22 октября посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Министр возложил венок к памятнику Победы в парке.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им грандиозной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, установлена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами, как символ 44-дневной Отечественной войны.