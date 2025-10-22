На каких улицах Баку 22 октября наблюдаются транспортные заторы?

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

2) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

5) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6) проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога), в направлении центра столицы;

7) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

8) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу".