Зеленский заявил, что мирного соглашения «может не быть»

Российская и украинская стороны могут не достичь подлинного мирного соглашения, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с португальским премьером-министром Луишем Монтенегру.

Его слова передает «Новини.LIVE»

«Его, может, не будет. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет», — сказал украинский президент.

Он добавил, что мирный договор должен подразумевать прекращение конфликта и обеспечение гарантий. Если боевые действия не остановлены и не существует реальных гарантий, соглашения фактически не существует, заявил Зеленский.

«Для меня соглашение — это не просто подпись. Оно включает в себя много вещей. Там несколько договоренностей, несколько документов, гарантий безопасности», — сказал президент.

Украинская сторона настаивает на том, что в мирном договоре должны быть предусмотрены гарантии безопасности для Украины. Несколькими днями ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Он уточнил, что речь идет о гарантиях, аналогичных пятой статье НАТО о коллективной защите любого члена альянса, подвергшегося нападению. Согласно этой статье нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на весь альянс.

Источник: РБК