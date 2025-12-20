 Из дворца Макрона два года выносили антикварную фарфоровую посуду | 1news.az | Новости
В мире

Из дворца Макрона два года выносили антикварную фарфоровую посуду

First News Media21:02 - 20 / 12 / 2025
Из дворца Макрона два года выносили антикварную фарфоровую посуду

Сотрудник Елисейского дворца украл более ста фарфоровых чашек и тарелок, которые использовались во время государственных приемов и торжественных обедов.

Служба охраны Макрона в течение двух лет не замечала воровство. Об этом сообщают парижские издания Le Parisien и L'Indépendant.

В центре масштабной кражи фарфора, отнесенного к историческому наследию Франции, оказался сотрудник из окружения Макрона.

«Главный подозреваемый — сорокалетний мужчина, занимающий ключевую должность в Елисейском дворце. Он отвечал за посуду, используемую во время крупных официальных приемов. Его подозревают в краже более ста предметов фарфора, включая чашки, блюдца и тарелки, используемые во время государственных обедов», — пишет L'Indépendant.

В четверг, 18 декабря, подозреваемый, его знакомый из дворца и антиквар, покупавший изделия, предстали перед парижским уголовным судом. Двое последних привлечены к ответственности за сокрытие кражи.

По данным Le Parisien, кражи происходили на протяжении почти двух лет. Все это время служба безопасности президента бездействовала.

Воровство обнаружили после внутреннего аудита в Елисейском дворце. Расследование привело к сотруднику дворца, который вел «подозрительные разговоры с коллекционером фарфора».

Коллекционером оказался Жислен М., 30 лет, работавший смотрителем одного из залов Лувра. По данным следователей, с сотрудником дворца Жислен связался через соцсети в начале 2024 года.

Значительную часть украденной фарфоровой посуды нашли при обыске, проведённом в доме коллекционера.

Источник: Рамблер

