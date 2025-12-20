Мигрень как проблема общественного здравоохранения - конференция в Баку

В Баку прошла I ежегодная международная конференция Общественного объединения азербайджанских специалистов по мигрени.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что история лечения головных болей в полной мере отражает путь развития медицины: «Если тысячи лет назад головная боль считалась скорее мистическим явлением, чем медицинским состоянием, то сегодня ее следует рассматривать как серьезную проблему общественного здравоохранения, а не как клиническое неврологическое заболевание. Широкое распространение, высокая степень инвалидности и социально-экономические последствия выдвигают мигрень в центр внимания современной политики в сфере здравоохранения. Признание мигрени проблемой общественного здравоохранения требует нескольких стратегических подходов. Прежде всего, лечение мигрени и других видов головной боли входит в число национальных приоритетов в области здравоохранения».

Отметив, что 19 октября в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с рядом ведущих экспертов, министр сказал: «Мы можем с полной уверенностью сказать, что уже состоялись предварительные обсуждения, связанные с подготовкой дорожной карты по управлению мигренью в республике. Так, на начальном этапе признано необходимым принятие в стране национального протокола, основанного на мировой практике и отражающего самые современные методы лечения и диагностики. Затем был обсужден вопрос оперативной регистрации в стране самых передовых лекарственных препаратов, а также современных методов лечения и обеспечения их доступности для населения. На следующем этапе на повестке дня стоит вопрос включения лечения хронической мигрени в пакет услуг обязательного медицинского страхования. Верю, что в течение последующих года-полутора лет мы добьемся серьезного прогресса в этом направлении. В то же время особое значение имеет повышение знаний и квалификации медицинских работников. Медицинские работники, работающие в первичном звене здравоохранения, должны уметь распознавать ранние признаки мигрени, правильно направлять пациентов к соответствующим специалистам и оказывать первую помощь. Такой подход также значительно снижает нагрузку на специализированные службы".

Министр добавил, что в наше время цифровые решения в здравоохранении и системы данных о здоровье также создают новые возможности для лечения мигрени на уровне общественного здравоохранения. Сбор эпидемиологических данных, расчет нагрузки пациентов и оценка эффективности предоставляемых услуг позволяют принимать политические решения, основанные на доказательных данных.

Учредитель и член правления Общественного объединения азербайджанских специалистов по мигрени профессор Масуд Ашина, ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли, ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева Министерства здравоохранения Назим Панахов, руководитель фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов отметили, что мигрень как патология является не только медицинской, но и серьезной социально-экономической проблемой, влияющей на качество жизни и повседневную деятельность людей. Было подчеркнуто, что дискуссии, различные подходы и обмен знаниями и опытом, состоявшиеся на конференции, имеют большое значение для более эффективного управления этим заболеванием и его лечения.