Уиткофф сообщил о прогрессе по первому этапу плана по Газа
Представители США, Египта, Катара и Турции сообщили о прогрессе в реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Совместное заявление разместил в X спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
Как следует из документа, представители США, Египта, Катара и Турции провели в пятницу переговоры в Майами (штат Флорида) с целью оценки реализации первого этапа соглашения по перемирию в Газе и подготовки к переходу ко второму этапу.
"Первый этап привел к прогрессу, включая расширение оказания гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод сил и снижение активности боевых действий", - говорится в заявлении.
Из него следует, что стороны "во время обсуждения второго этапа подчеркнули необходимость создания в Газе руководящего органа", который действовал бы под эгидой "объединенного управления".