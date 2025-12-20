Уиткофф сообщил о прогрессе по первому этапу плана по Газа

Представители США, Египта, Катара и Турции сообщили о прогрессе в реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Совместное заявление разместил в X спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Как следует из документа, представители США, Египта, Катара и Турции провели в пятницу переговоры в Майами (штат Флорида) с целью оценки реализации первого этапа соглашения по перемирию в Газе и подготовки к переходу ко второму этапу.

"Первый этап привел к прогрессу, включая расширение оказания гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод сил и снижение активности боевых действий", - говорится в заявлении.

Из него следует, что стороны "во время обсуждения второго этапа подчеркнули необходимость создания в Газе руководящего органа", который действовал бы под эгидой "объединенного управления".